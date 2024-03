More than 1 crore people got Ayushman card in Bihar in 6 days : बिहार सरकार ने 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) के तहत एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए हैं।