100 से ज्‍यादा गाड़ियां गुजर गईं, रौंदकर क्षत विक्षत हो गया महिला का शव, किसी का दिल नहीं पसीजा

More than 100 vehicles passed over woman : एक महिला का शव सड़क पर पड़ा रहा, 100 से ज्‍यादा वाहन गुजर गए, अमानवीयता की पराकाष्‍ठा यह थी कि एक भी वाहन नहीं रूका। कुछ वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे, महिला का शव क्षत विक्षत हो गया, कहीं हाथ तो कहीं पैर। महिला के शव का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।





दिल दहला देने वाला यह मामला आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का है। यहां एक्‍सप्रेस वे पर महिला के शव को रौंदती रहीं गाड़ियां। खून बहता रहा, लोग निकलते रहे। आलम यह है कि महिला की पहचान ही नहीं हो पा रही है।





महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई है। घटनास्थल से कोई आईडी कार्ड भी नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आशंका है कि महिला आसपास के इलाके की रहने वाली हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।





कई घंटों तक पड़ा रहा शव : एक्सप्रेस वे पर इस महिला का शव घंटों पड़ा रहा, जिसे गाड़ियां रौंदती रहीं। सड़क पर महिला के अंग टुकड़ों में बिखर गए थे। शरीर से हाथ और पैर अलग हो गए थे। काफी देर बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।





नहीं हुई शिनाख्‍त : शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस को आशंका है कि महिला आसपास के इलाके की रहने वाली हो सकती है। क्या महिला सड़क हादसे की शिकार हुई थी, या किसी ने एक्सप्रेस वे पर शव फेंका, पुलिस इसका पता लगा रही है।





सीसीटीवी की जांच : आशंका जताई जा रही है कि महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही होगी और किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। अगर सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हुई है, तो यह पता लगाया जाएगा कि किस वाहन ने उसे टक्कर मारी। उस वाहन की शिनाख्त की जाएगी।

Edited by Navin Rangiyal