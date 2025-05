देशभर में 1000 से ज्यादा Corona केस, ICMR ने कहा- डरने की बात नहीं

More than 1000 cases of corona in India: देश के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ने के बीच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने सोमवार को कहा कि संक्रमण को लेकर गंभीरता की स्थिति अभी तक आमतौर पर हल्की है और चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी ओर, देशभर में 1000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं, जो उपचाराधीन हैं। केरल में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं।