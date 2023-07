सीआईसी के पास 19000 से अधिक शिकायतें और अपीलें लंबित

More than 19000 cases pending with CIC : सरकार ने बुधवार को कहा कि इस साल एक अप्रैल तक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास कुल 19233 शिकायतें और अपीलें लंबित थीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।