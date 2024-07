जम्मू कश्मीर में घुसे 600 से ज्यादा पाक कमांडो, ले. कर्नल शाहिद है इनका सरगना

More than 600 Pakistani commandos entered in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच, प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख शेषपाल वैद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में घुसपैठ कर चुके हैं और अन्य भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं।