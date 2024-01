दिल्ली में इस मौसम की सबसे अधिक सर्दी, न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस

Most cold of this season in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री कम है और इस सर्दी का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि यह पिछले 5 वर्षों में सबसे कम न्यूनतम तापमान है।