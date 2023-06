कहां मिल रहे हैं सस्ते टमाटर, बता दे सरकार, अधिकतर शहरों में बिक रहा 100 रु किलो

Tomatoes costlier in most of the cities of India: एक तरफ केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय का दावा है कि कई शहरों में टमाटर के भाव 30 रुपए से भी कम हैं, जबकि हकीकत इससे इतर है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हो या फिर दक्षिण के राज्य, ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर के भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। मप्र की आर्थिक राजधानी इंदौर में ही टमाटर 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं। ...और टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के दाम 15 दिन पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। हरा धनिया ही 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। लोगों का भी कहना है कि सरकार के दावे खोखले हैं।