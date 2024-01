सुप्रीम कोर्ट में दी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती, क्या है मामला?

New law on appointment of election commissioners: मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (election commissioners) की नियुक्ति करने वाले निकाय से प्रधान न्यायाधीश (CJI) को हटाने पर राजनीतिक विवाद के बीच एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर उस नए कानून को रद्द करने का आग्रह किया है, जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।