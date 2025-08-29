ganesh chaturthi

नीतीश ने की दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोदी के बारे में अपशब्द कहे जाने की निंदा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (12:34 IST)
Nitish Kumar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' (Voter Adhikar Yatra) के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के बारे में कहे गए कथित अपशब्दों की शुक्रवार को निंदा की। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।
 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) को जनता दंडित करेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना को देश के लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया।ALSO READ: सीएम नीतीश कुमार ने की बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति की घोषणा
 
संबित पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की : शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। एक दिन पहले ही एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति दरभंगा शहर में यात्रा के दौरान मंच से मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था।ALSO READ: बिहार SIR के तहत कितने वोटरों के दस्तावेज मिले, चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब
 
गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाद्रा और राजद नेता तेजस्वी यादव बुधवार को दरभंगा शहर से मोटरसाइकल से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। पीटीआई स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता। बिहार भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के संबंध में गुरुवार को पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच गुरुवार को पटना के साथ-साथ दरभंगा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य महिला आयोग ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई की मांग की।ALSO READ: वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका, BJP पर लगाया पूरे देश में वोट चोरी की साजिश का आरोप
 
दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी और यादव के पुतले फूंके। दरभंगा में एक कांग्रेस नेता ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि अपशब्द उनकी अनुपस्थिति में कहे गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो दरभंगा के बाहरी इलाके में उनके द्वारा स्थापित एक मंच का था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जाले विधानसभा सीट से टिकट पाने के इच्छुक मोहम्मद नौशाद ने कहा, ऐसा लगता है कि यह वीडियो मेरे वहां से रवाना होने के बाद बनाया गया था। मैंने अभी तक क्लिप नहीं देखी है। फिर भी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं।(भाषा)
 
