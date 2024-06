NEET : याचिकाओं के स्थानांतरण को लेकर SC का रुख करेगी NTA

NTA to move Supreme Court for transfer of petitions : दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET-UG) के उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को स्थानांतरित किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।