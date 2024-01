मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, नीतीश का पुराना वीडियो हुआ वायरल

Old video of Chief Minister Nitish Kumar went viral : बिहार में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार इस्‍तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश ने भाजपा के समर्थन से राज्य में नई सरकार बना ली है। इस बीच नीतीश का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्‍होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमें मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है।