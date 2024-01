भारत ने पाकिस्तान की ओर तानी थीं 9 मिसाइलें, घबराए इमरान ने PM मोदी को आधी रात को लगाया फोन

पाकिस्तान (Pakistan) में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया (Ajay Bisaria) ने अपनी किताब 'Anger Management : The Troubled Diplomatic Relationship Between India and Pakistan है' में पाकिस्तान को लेकर कई खुलासे किए हैं। किताब में 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, 2019 के बीच तीन दिनों तक दोनों देशों में हालातों को बताया गया है। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के तेवर को लेकर भी कई बातों को उजागर किया है।