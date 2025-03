पीएम मोदी बोले, रंग लाया लोकल फॉर वोकल, विश्व शक्ति बना भारत

कई साल पहले मैंने Vocal for Local and Local for Global का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं।



आज हमारे आयुष प्रॉडक्ट्स और योग, Local से Global हो गए हैं।



आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना, Local से Global हो रहा है।



भारत के…