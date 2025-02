दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज, गुरुवार को रामलीला मैदान पर होगा आयोजन, CM पद पर सस्पेंस बरकरार

Swearing in ceremony in Delhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को यहां रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण (Swearing in ceremony) के लिए हो रहीं तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 25 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री (BJP Chief Minister) का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और भव्य होगा।