राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दीं देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं

President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi wished New Year : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने सोमवार को देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं (wished New Year) दीं। उन्होंने नागरिकों से समावेशी एवं सतत विकास के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ योगदान देने का आह्वान किया।