सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बोले मोदी, केंद्र सरकार की नीतियां तय करेंगी भारत के 1000 वर्ष का भविष्य

Narendra Modi's speech on the occasion of Civil Services Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है, वे आगामी 1,000 वर्ष का भविष्य तय करेंगी। मोदी ने यहां सिविल सेवा दिवस (Civil Services Day) के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के समग्र विकास का तात्पर्य है कि कोई भी गांव, कोई भी परिवार और कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।