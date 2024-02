Shri Kalki Dham : सोमवार को PM मोदी करेंगे UP का दौरा, कल्कि धाम मंदिर की रखेंगे आधारशिला

PM Modi will lay the foundation stone of Kalki Dham temple : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह सोमवार को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे जहां वह संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। श्री कल्कि धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धर्मगुरु और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।