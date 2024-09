GNSS से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा टोल टैक्स

You will not have to pay toll fee for 20 km : वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई दिल्ली में एक अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग (National Highway) मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की।