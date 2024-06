Rahul Gandhi : लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता, विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला

Rahul Gandhi Becomes The Leader Of Opposition In Lok Sabha : राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस के भीतर से लगातार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग सामने आती रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के इस फैसले के बारे में सूचित करते हुए लोकसभा के ‘प्रोटेम स्पीकर’ (अस्थायी अध्यक्ष) भर्तृहरि महताब को पत्र भेजा है। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा सदस्यता की शपथ ली।