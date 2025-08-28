Biodata Maker

सीतामढ़ी में राहुल गांधी बोले, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सीतामढ़ी , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (11:43 IST)
Voter Adhikar Yatra : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन सीतामढ़ी में दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से जो 65 लाख वोट कटे हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के नाम हैं। इसमें अमीरों का नाम नहीं है। 
 
BJP और चुनाव आयोग बिहार में 'वोट चोरी' करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली है। BJP और चुनाव आयोग ये जान लें कि बिहार की जनता जागरूक है, वो इन्हें 'वोट चोरी' करने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बिहार ने अपनी पूरी ताकत 'वोटर अधिकार यात्रा' में डाल दी है। आज यहां का बच्चा-बच्चा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी 'वोट चोरी' करते हैं। वोट चोर - गद्दी छोड़।
 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा कि कर्नाटक में हमने सबूत के साथ दिखाया है कि भाजपा ने 'वोट चोरी' की है। भाजपा के लोग ध्यान से सुन लें- हमने अभी सिर्फ एक विधानसभा का सबूत दिया है। आने वाले समय में हम लोकसभा, हरियाणा और बाकी प्रदेशों में भी 'वोट चोरी' का सबूत देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि भाजपा और RSS वोट चोरी कर ही चुनाव जीतते हैं। 
 
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया है, वो एक पवित्र किताब है। इसमें हमारे देश की सोच है, विचारधारा है। संविधान ने ही दलितों को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा के लोग ये अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। 
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा आपकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन मैं ये साफ कह दूं- हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हें आपकी आवाज दबाने नहीं देंगे। 
