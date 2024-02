Rain alert in many parts of the country : उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते आज से बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल और धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 फरवरी के दौरान आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।