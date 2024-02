Unclaimed Funds : डाकघरों में बिना दावे के पड़े हैं 25480 करोड़, सरकार ने संसद में जारी किए आंकड़े

Rs 25480 crores are deposited in post offices without claim : सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को सूचित किया कि देश के डाकघरों के विभिन्न खातों में बिना दावे के 25480 करोड़ रुपए जमा हैं और वह संबंधित परिवारों से संपर्क कर उन्हें राशि लौटाने के लिए प्रयास कर रही है। देशभर में अभी 1.64 लाख डाकघर हैं, जिनमें 1.49 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।