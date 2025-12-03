प्रधानमंत्री को बधाई! रुपया 90 के पार चला गया, मनमोहन आए याद

Indian Rupee at all time low: रुपया के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद कांग्रेस ने केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई.... आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार चला गया। रुपया 90 के स्तर पर है और भाजपा चुप है।

कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता रहीं सुषमा स्वराज के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था कि जब-जब रुपए की कीमत गिरती है तब-तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, आजकल गिरती है या नहीं यह तो भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन ऊपर उनकी (मनमोहन सिंह) की रूह ये सोच रही होगी कि क्या यह वही देश है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तब एक डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। आज तकरीबन 90 है और भाजपा चुप है...यह दर्शाता है कि भारत की मुद्रा को कितना नुकसान पहुंचा है।