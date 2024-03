सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17 फीसदी बढ़ेगा वेतन, शनिवार की छुट्टी का भी प्रस्ताव

Salaries of public bank employees will increase by 17 percent : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। नवंबर, 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस बीच, सभी शनिवारों को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है।