सलाम! सैम बहादुर

पहली लड़ाई : 17वी इन्फैंट्री डिवीजन में तैनात सैम ने पहली बार द्वितीय विश्वयुद्घ में जंग का स्वाद चखा। बर्मा अभियान के दौरान सेतांग नदी के तट पर जापानियों से लोहा लेते हुए सैम गम्भीर रूप से घायल हो गए। पेट में कई गोलियाँ लगने पर उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। उन्हें जब गम्भीर अवस्था में रंगून के सैनिक अस्पताल में लाया गया, तब एक सर्जन ने उनका ऑपरेशन करने से पहले उनसे पूछा "what happen to you" तो उन्होने हँसते हुए कहा "I was kicked by a bloody mule!" उनकी दिलेरी से प्रभावित हो सर्जन ने कहा "Given your sense of humour, it will be worth saving you!"