RSS के शताब्दी समारोह में सिंधिया, रामदेव, कंगना रनौत समेत कई हस्तियां हुईं शामिल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (22:25 IST)
Centenary celebration of RSS:  योग गुरु रामदेव (Baba Ramdev), जनता दल (यूनाइटेड) नेता के.सी. त्यागी, अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अनुप्रिया पटेल मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।ALSO READ: Mohan Bhagwat : सोने की चिड़िया की नहीं, भारत को अब शेर बनने का समय आ गया, केरल में ऐसा क्यों बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
 
3 दिवसीय कार्यक्रम विज्ञान भवन में शुरू हुआ : '100 वर्ष की संघ यात्रा : नए क्षितिज' विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम यहां विज्ञान भवन में शुरू हुआ। व्याख्यान श्रृंखला के पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण और उसे आकार देने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के तीसरे दिन वे उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगे।ALSO READ: पीएम मोदी और आरएसएस के बीच चल क्या रहा है?
 
1 लाख से अधिक 'हिन्दू सम्मेलन होंगे : व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में 1 लाख से अधिक 'हिन्दू सम्मेलनों' सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है जिसकी शुरुआत विजयादशमी के दिन नागपुर स्थित संगठन के मुख्यालय में भागवत के संबोधन से होगी। विजयादशमी इस वर्ष 2 अक्टूबर को है।ALSO READ: कांग्रेसी धारा से अलग होकर कैसे हेडगेवार ने बनाई RSS, जानिए संघ निर्माण की कहानी
 
आरएसएस की योजना अपने शताब्दी वर्ष के दौरान देशव्यापी घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की भी है। कार्यक्रम के पहले दिन चीन, डेनमार्क, अमेरिका, रूस और इजराइल सहित 25 से अधिक दूतावासों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार और कृष्णगोपाल भी उपस्थित थे। इस दौरान 'ओआरएफ', 'थिंकर्स यूएसए' और 'इन्फिनिटी फाउंडेशन' जैसे 'थिंक टैंक' के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।(भाषा)(फोटो सौजन्य : X)
 
Edited by: Ravindra Gupta

