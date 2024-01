बंगाल में INDIA गठबंधन को झटका, ममता अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

Mamata Banerjee will contest elections alone in Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन को झटका देते हुए राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता का कहना है कि मेरे सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया। गठबंधन के लिए ममता का इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि लोकसभा चुनाव को 3 महीने से भी कम समय बचा है और गठबंधन के दल अपने आपसी मतभेदों को भी नहीं सुलझा पा रहे हैं।