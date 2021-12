स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया मां का मैसेज, यूजर्स ने दे डाला ये रिएक्‍शन

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं। अपनी पोस्ट के ज़रिए वो अपने यूज़र्स से जुड़ी रहती हैं।





अभी हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। ये पोस्ट इतना शानदार है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।





यूज़र्स इस पोस्ट पर कमेंट करने से ख़ुद को नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल, स्मृति ईरानी ने जो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने मां की यादों के बारे में लिखा है कि कैसे बचपन में एक थप्पड़ से हम एकदम ठीक रहते हैं। इस पोस्ट पर कई कमेंट्स भी आ रहे हैं।





केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लिखा है कि कैसे मां कि एक थप्पड़ से ब्रह्मांड का सभी ज्ञान मिल जाता था। उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है,





उसमें लिखा है- "When I was a kid, they didn't take me to a psychologist... My mom was able to open my chakra, stabilize my karma and clean my aura with one single slap,"

यानी, जब मैं छोटी बच्ची थी तो वो मुझे मनोवैज्ञानिक के पास नहीं ले जाती थीं, एक थप्पड़ से ही मुझे सही मार्गदर्शन मिल जाता था।





केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा है- मेरी मां ने इसे शेयर किया है। मेरे अलावा और किस किस की माताजी ने ऐसा ऑरा क्लीन की है, कृपया हाथ उठाएं।





इस पोस्ट पर 32 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, वहीं इस पोस्ट पर 13 सौ से ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं। इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने कमेंट करते हुए लिखा है- मेरी माताजी तो अभी भी ऐसा ही करती हैं!