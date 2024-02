सपा की तीसरी सूची जारी, बदायूं से शिवपाल यादव लोकसभा उम्मीदवार

Third list of Lok Sabha candidates of Samajwadi Party: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस से सीटों को लेकर असहमति के बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बदायूं से धर्मेन्द्र यादव के स्थान पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा अब तक तीन बार में 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची में बदायूं से धर्मेन्द्र यादव को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई थी।