युद्ध से सबक लेना जरूरी, वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए

Statement of CDS General Anil Chauhan on the anniversary of Kargil War : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने बृहस्पतिवार को करगिल संघर्ष में भारतीय बहादुरों की वीरता की सराहना की और कहा कि युद्ध की यादों को संजोकर रखने के अलावा, इसके बाद की स्थिति को देखना और भविष्य के लिए सही सबक लेना भी महत्वपूर्ण है।