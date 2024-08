नदी जोड़ो अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा मध्यप्रदेश : मोहन यादव

Statement of Mohan Yadav regarding river linking campaign : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनके कार्यालय सीजीओ कॉम्‍प्लेक्स में सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। बैठक के दौरान नदी जोड़ो परियोजनाओं, विशेषकर केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।