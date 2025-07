दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, ANPR कैमरे से जब्ती शुरू, 1 जुलाई से Fuel पर भी रोक

Ban on old vehicles in Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंगलवार से यानी 1 जुलाई 2025 से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स या ELVs) को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी 520 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और स्पीकर लगाए गए हैं, साथ ही प्रत्येक पेट्रोल पंप पर एक नोटिस भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लिखा है: 'एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (15 साल से पुराने पेट्रोल/सीएनजी और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों) को 1 जुलाई 2025 से ईंधन नहीं दिया जाएगा।'