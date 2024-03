महुआ मोइत्रा की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा Supreme Court

The Supreme Court will hear Mahua Moitra's petition on Monday : उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मोइत्रा ने अपनी याचिका पर अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।