भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया, शक हो तो US से भी पूछ लेना

Taliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन... : मुत्ताकी भारत यात्रा पर हैं और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी को शक है तो उसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस से पूछ लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ शांतिपूर्ण और दोस्ताना संबंध चाहता है। मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान को सीमापार कार्रवाई से बाज आना चाहिए। दोस्ताना संबंध कभी भी एकतरफा नहीं होते।

जयशंकर से कई मुद्दों पर चर्चा: मुत्ताकी ने कहा कि मैंने अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारे बीच व्यापार को मजबूत करने के लिए हवाई गलियारे को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि हम भारत के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जारी रखेगा और उनका दायरा भी बढ़ाएगा। मुत्ताकी ने भूकंप पीड़ितों के लिए प्रदान की गई भारत की सहायता की सराहना भी की।

????: https://t.co/1tqdAoB4L5 https://t.co/wX1QP5Ms6x pic.twitter.com/5C4OxWhtHp — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 10, 2025 भारत की सराहना : अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि कहा कि मैं सभी का स्वागत करता हूं और दिल्ली आकर प्रसन्न हूं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में यह मेरी पहली भारत यात्रा है। मैं भारतीय विदेश मंत्री और भारत सरकार द्वारा दिखाए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य की सराहना करता हूं। इस दौरान भारत ने सद्भावना के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दीं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने प्रतीकात्मक तौर पर 20 एम्बुलेंस में से 5 व्यक्तिगत रूप से अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी को सौंपीं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala