पूर्वी लद्दाख विवाद : भारत-चीन के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता, LAC पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की

Talks took place between India and China regarding LAC : भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 4 साल से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के लिए बुधवार को रचनात्मक कूटनीतिक वार्ता की लेकिन किसी भी सफलता का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने के उद्देश्य से एलएसी पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।