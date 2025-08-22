तेज प्रताप यादव खोलेंगे राज, किन 5 लोगों ने बर्बाद की जिंदगी?

Tej Pratap Yadav news in hindi : बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि 5 लोगों ने भाजपा और आरएसएस से मिलकर उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। तेज प्रताप के दावे के बाद सवाल उठ रहा है कि वे 5 लोग कौन हैं जिन्होंने तेज प्रताप की जिंदगी बर्बाद कर दी। वे आज इन नामों का खुलासा कर सकते हैं।

तेज प्रताप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि मैने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन 5 परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश की।

लालू के बेटे ने दावा किया कि आज वे इन सभी 5 परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाएंगे और इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करेंगे।

