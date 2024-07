Bihar : तेजस्वी यादव ने एक और पुल ढहने का किया दावा, अधिकारी ने दिया यह बयान...

Tejashwi Yadav claims collapse of another bridge in Bihar : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा किया कि बिहार में एक और पुल ढह गया है, हालांकि संबंधित अधिकारी ने कहा कि यह एक अस्थाई संरचना थी जो भारी बारिश में बह गई।