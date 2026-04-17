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Weather Update : कई राज्‍यों में झुलसा रही गर्मी, MP में पारा 42 के पार, जानें देशभर का मौसम

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Temperatures rise in several states
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (11:29 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (12:12 IST)
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Weather Update News : देश के कई राज्य इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। कहीं गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है और तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है तो कहीं आंधी-बारिश से लोग परेशान हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग ने अभी इन राज्यों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। आज प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है।

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज धूप और लू का असर बढ़ जाएगा। कल लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में लू चलने की संभावना जताई है।
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यहां लू चलने की संभावना

पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में 17 से 20 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना है। महाराष्ट्र के अकोला में सबसे ज्यादा 44.2 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आज भी तेज गर्मी बनी रहेगी। तापमान लगभग 39 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है। हल्की बारिश और गरज-चमक होने की संभावना है, लेकिन गर्मी कम नहीं होगी।
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नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री पहुंचा

मध्य प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। आज प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है। रतलाम में 42.8 डिग्री और कई जिलों में 41 से 42 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया।। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, हालांकि हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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यहां गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट

बिहार में अप्रैल के महीने में ही मई-जून वाली गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगले 48 घंटे बिहार के लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अगले 48 घंटे आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कल दिन भर रुक-रुक कर बरसात होने का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच आज राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते लगभग आधा दर्जन जिलों में बारिश हो सकती है।
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यहां बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी

अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल तक भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में 17 से 19 अप्रैल के बीच तेज बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ कुछ जगहों पर बर्फबारी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड में 17 से 19 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।
Edited By : Chetan Gour 

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