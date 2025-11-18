Delhi Blast: साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट, आतंकवादी डॉ. अहमद सईद पर हमला

अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक अन्य कैदियों ने आतंकवादी डॉ. अहमद सईद पर हमला किया है। प्रारंभिक जांच में ATS टीम द्वारा पकड़े गए तीनों आतंकवादी फिलहाल साबरमती जेल में बंद हैं। जहां तीनों आतंकवादियों में से एक का बैरक में एक अन्य कैदी से झगड़ा हो गया।