अब HAL बनाएगा सुखोई विमान का इंजन, रक्षा मंत्रालय ने किया 26 हजार करोड़ का समझौता

The Ministry of Defense signed an agreement of 26 thousand crores with HAL : रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी 'हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (HAL) के साथ सुखोई-30एमकेआई विमान के लिए 240 एयरो-इंजन की खरीद के वास्ते 26,000 करोड़ रुपए का समझौता सोमवार को किया।