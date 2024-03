Lok Sabha Elections : कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, अधीर बहरामपुर से, खरगे के दामाद को भी टिकट

Third list of Congress candidates released for Lok Sabha elections : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 56 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी जिसमें अधीर रंजन चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। चौधरी को उनके वर्तमान संसदीय क्षेत्र बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दामाद राधाकृष्ण को कर्नाटक के गुलबर्गा से टिकट दिया गया है। यहां से खरगे भी सांसद रह चुके हैं।