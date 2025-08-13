वृंदावन कॉरिडोर योजना आस्था और विकास से ब्रजभूमि का कर देगी कायाकल्प

Vrindavan Corridor Scheme : उत्तर प्रदेश विधानसभा में वृंदावन कॉरिडोर योजना ध्वनि मत के साथ पारित हो गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से संपूर्ण ब्रजभूमि में संत-समाज, समाजसेवियों और श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। यह योजना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके जरिए ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के रास्ते भी खुलते नजर आ रहे हैं।

क्या है वृंदावन कॉरिडोर योजना?वृंदावन कॉरिडोर योजना के तहत वृंदावन के प्रमुख मंदिर जिसमें बांके बिहारी मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर आदि को एक सुव्यवस्थित कॉरिडोर के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर हरित मार्ग (ग्रीन कॉरिडोर) के रूप में विकसित होगा, जहां श्रद्धालु पैदल या बैटरी चालित वाहनों से सुव्यवस्थित तरीके से भीड़भाड़ और जाम की समस्या से बचते हुए बेहतर तीर्थाटन का अनुभव कर सकेंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्थाई विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय व्यापारी और तीर्थ पुरोहित खुश

स्थानीय दुकानदारों, टूर गाइड्स और तीर्थ पुरोहितों ने वृंदावन कॉरिडोर का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे न केवल मंदिरों में दर्शन करना सुविधाजनक होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने-पीने और खरीदारी की व्यवस्थाएं भी उचित ढंग से की जाएंगी, जिससे स्थानीय व्यापार को बड़ा लाभ मिलेगा।





संतों और समाजसेवियों की प्रतिक्रिया

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर-मस्जिद विवाद के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने अपनी राय देते हुए कहा कि यह निर्णय ब्रज के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री को इसके लिए साधुवाद। उन्होंने ब्रजवासियों की भावना का सम्मान किया। इससे भविष्य में मानव दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी राजेश पाठक ने कहा, यह कॉरिडोर सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और व्यापार बढ़ेगा, इससे किसी का अहित नहीं होगा, बल्कि सबका कल्याण सुनिश्चित होगा।







भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने इस योजना को जनभावनाओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाएगी बल्कि भीड़ प्रबंधन और ब्रजभूमि का समग्र विकास करते हुए आध्यात्मिक गरिमा वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी। सरकार धार्मिक पर्यटन को आधार बनाकर स्थानीय विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे संस्कृति, पर्यटन और व्यापार को एकसाथ बढ़ावा मिल सके।

वृंदावन कॉरिडोर योजना के पारित होने से ब्रजभूमि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ब्रजभूमि के सांस्कृतिक विरासत के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, जो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक उत्थान की नई गाथा लिखेगी। ब्रज की रज में बसे लोगों को रोजगार और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं आस्था और विकास के साथ इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे।

