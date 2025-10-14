Weather Update : दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई, मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा सीकर

Weather Update : राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस लौट चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी वापसी जारी है। अगले 24 घंटों के भीतर मानसून पूरी तरह इन राज्यों से भी विदा हो जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना से भी इसकी वापसी पूरी हो जाएगी।

मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, अब मानसून वापसी रेखा पश्चिमी तट और दक्षिण प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में 15°N अक्षांश तक पहुंचने वाली है, जो उत्तर-पूर्व मानसून के आगमन के लिए एक जरूरी संकेत है। अंतिम चरण में 15 अक्टूबर तक पूर्वोत्तर भारत से भी दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी हो जाएगी, जिससे मानसून सीजन समय पर समाप्त हो जाएगा।

यहां सबसे ठंडा मौसम : देश में सबसे ठंडा मौसम राजस्थान के सीकर में रहा। यहां का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी हवा के प्रभाव से सीकर के बाद इंदौर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। शहर में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।





दिल्ली, यूपी में बढ़ेगी ठंड : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और उमस बढ़ेगी, लेकिन रात में तापमान तेजी से कम होगा।

दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्व मानसून सक्रिय : अक्टूबर के दूसरे हिस्से में दक्षिण भारत के राज्यों के लिए उत्तर-पूर्व मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में बरसात का दौर शुरू होगा। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी तय समय पर चल रही है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से इसकी पूर्ण वापसी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद पूर्वोत्तर मानसून का आगमन दक्षिण भारत में नई बारिश की शुरुआत करेगा।

इन राज्यों में बारिश : पिछले 24 घंटे के दौरान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटे के दौरान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना है।

