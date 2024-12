उत्तर भारत ठंड का प्रकोप, कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में हिमपात, दिल्ली से राजस्थान तक बारिश

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान (<0 डिग्री सेल्सियस) 0830 बजे IST, 25.12.2024



Minimum Temperature (≤ 0° C) over the hills of the country at 0830 Hrs IST, 25.12.2024