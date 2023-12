जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे

What did Mallikarjun Kharge say about Jagdeep Dhankhar's insult? : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत धक्का लगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संसद में जाति का नाम लेकर कहते हैं कि उनका अपमान किया गया है।