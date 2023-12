विधानसभा चुनावों के जीत के बीच चक्रवात 'मिचौंग' को लेकर क्या बोले PM मोदी

What did PM Modi say about cyclone 'Michong': प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (Narendra Modi) रविवार को कहा कि वह चक्रवात 'मिचौंग' (Michong) को लेकर देश के पूर्वी तटीय राज्यों की सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और आंध्रप्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव प्रयासों में शामिल होने और स्थानीय प्रशासन की मदद करने का भी आग्रह किया।