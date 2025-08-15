janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दुश्मनों का काल है भारत का सुदर्शन चक्र मिशन, PM मोदी ने बताया कैसे करेगा काम

Advertiesment
हमें फॉलो करें What is Indias Sudarshan Chakra Mission

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 (12:23 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी घटना को याद करते हुए कहा कि नाम पूछकर वहां पर लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए कहा सुदर्शन चक्र ने दुश्मन के हमले को नाकाम किया। भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरणा लेकर सुदर्शन चक्र की राह चुनी है।
ALSO READ: मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज
महाभारत की लड़ाई के दौरान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में अंधेरा दिया था। तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की शपथ पूरी हुई थी। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन एक पावरफुल सिस्टम होगा।
ALSO READ: लालकिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोड़े 2 रिकॉर्ड
यह दुश्मन के हमले नाकाम करने के साथ दुश्मन पर हिटबैक भी करेगा। हमें भारत के मिशन सुदर्शन के लिए मूलभूत बातें तय की हैं। ये पूरा आधुनिक सिस्टम, रिसर्च-डेवलमेंट देश में ही हो, देश के नागरिकों की तरफ से ही हों।सुदर्शन चक्र की ताकत थी, वो जहां जाना होता था, वहीं जाता था यानी प्रिसाइज था। इसके जरिए भी हम टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं प्रतिबद्धता से इस आगे बढ़ने का वचन देता हूं।   Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लालकिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोड़े 2 रिकॉर्ड

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels