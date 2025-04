क्या है शिमला समझौता? पाकिस्तान के कदम से क्या होगा दोनों देशों पर असर

What is the Shimla Agreement: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया। इन समझौतों में शिमला समझौता भी शामिल है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें नियंत्रण रेखा के प्रति सम्मान, सैन्य वापसी और शांति प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया गया था।