क्या है त्रिभाषा फॉर्मूला, तमिलनाडु vs केंद्र में क्यों छिड़ी भाषा पर जंग

Opposition to three language formula in Tamil Nadu: इन दिनों भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तगड़ा बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है? मामला तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के 2152 करोड़ रुपए रोक दिए। तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन भड़क गए और PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी कि ये पैसा शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए चाहिए, इसे जल्दी रिलीज करो! लेकिन केंद्र का कहना है कि जब तक तमिलनाडु त्रिभाषा नीति (हिंदी, अंग्रेजी, तमिल) को नहीं मानता, फंड नहीं मिलेगा।