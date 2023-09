Photo source : Facebook page

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Human of Bombay) ने पीपल ऑफ इंडिया (People of India ) के खिलाफ केस दायर किया गया है। जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने आरोप लगाए गए हैं कि पीपल ऑफ इंडिया जिन स्टोरीज और फोटो को साझा करता है, वो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की नकल हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Human of Bombay) की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगाएं हैं।ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे कथित तौर पर 'ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क (HONY)' से प्रेरित है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2014 में संस्थापक करिश्मा मेहता ने फेसबुक पेज के रूप में की थी। वहीं, 'ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क' भी एक फोटो-ब्लॉग है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर की अच्छी किस्से प्रकाशित होते हैं। नवंबर 2010 में अमेरिकी फोटोग्राफर ब्रैंडन स्टैंटन ने इसे शुरू किया था। दरअसल, 39 साल के ब्रैंडन स्टैंटन को शानदार स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। उनकी ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क पर कई व्यक्तिगत कहानियां खूब पॉपुलर हो चुकी हैं।